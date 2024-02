Furti e danneggiamenti alle auto nell’Isola: «Non lasciate oggetti all’interno»

I furti a Bonate Sopra

A Bonate Sopra i furti si sarebbero concentrati soprattutto nella zona residenziale nei pressi del torrente Dordo, al confine con Terno d’Isola, dove spesso di notte vengono lasciate auto nei parcheggi che servono la zona. Molto probabilmente in tarda serata o durante la notte, lasciando ai malviventi tutto il tempo per agire indisturbati. L’ultimo furto, in ordine di tempo, nel weekend, in via Bolis, una zona decentrata del paese, dove a un’auto sono state rubate gomme e tergicristalli. La Polizia locale intercomunale di Bonate ha già girato tutte le segnalazioni ricevute ai carabinieri con cui sta lavorando in stretta sinergia, anche per la visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Nel frattempo, l’invito alla cittadinanza è quello di non lasciare borse o scatoloni visibili in auto, anche se contenenti cose senza valore, e nemmeno riporli nel bagagliaio perché «potrebbe esserci qualcuno appostato e vedere». Mai lasciare nemmeno le chiavi in auto e box aperti. E allo stesso tempo tenere gli occhi ben aperti e prestare la massima attenzione a eventuali personaggi sospetti che si aggirano nei quartieri residenziali, dove tutti si conoscono e diventa più facile notare persone estranee. Ma anche auto sospette, colore, modello, parti di targa. Cose che al momento possono sembrare poco utili, ma che possono aiutare sia nelle indagini che a prevenire. Infine segnalare sempre le situazioni sospette, così come furti e danneggiamenti alla Polizia locale attraverso i canali ufficiali e chiamando tempestivamente il 380.3850556.