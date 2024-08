Il fidanzato di Sharon convocato in caserma: sentito per 5 ore

Sergio Ruocco, fidanzato di Sharon Verzeni, la barista 33enne di Terno d’Isola, uccisa a coltellate per strada nella notte tra il 29 e il 30 luglio scorso mentre passeggiava in via Castegnate, è stato convocato nel Comando provinciale dei Carabinieri di Bergamo e ha risposto alle domande degli inquirenti, nella caserma di via delle Valli, per quasi 5 ore.

Come abbiamo scritto questa mattina sul nostro giornale, gli investigatori, in questa fase delle indagini, stanno sentendo i residenti di via Castegnate che non sono già stati interrogati, nella speranza che qualcuno abbia visto o sentito qualcosa di utile.

Potrebbe inserirsi proprio all’interno di questa nuova fase delle indagini anche la convocazione del fidanzato, arrivato in caserma verso le 15 in auto accompagnato dal padre. Il fatto che Ruocco dovesse di nuovo essere sentito dai carabinieri come persona informata sui fatti era già noto: non è però chiaro se nel frattempo siano emersi ulteriori aspetti da chiarire. L’uomo è uscito sempre in auto con il padre verso le 21, ma non si è fermato a rispondere alle domande dei tanti giornalisti che in serata erano arrivati all’esterno della caserma, in attesa di qualche novità.

L'uscita di Sergio Ruocco dalla caserma dei carabinieri di Bergamo. Video di Yuri Colleoni

Gli investigatori non stanno tralasciando alcun particolare, si cerca ancora tra le immagini delle telecamere ampliando ancora l’arco temporale a una settimana prima del delitto.