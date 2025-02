Il sorriso di Gloria si è spento a 26 anni. «È stata una roccia per tutta la famiglia»

La comunità di Brembate Sopra piange la scomparsa, avvenuta venerdì 21 febbraio, di Gloria Rimedio, 26 anni. La giovane si è spenta all’ospedale Papa Giovanni XXIII nell’abbraccio della famiglia: papà Giuseppe, mamma Cosimina e i fratelli Giulia, Jessica, Sharon, Dennis, Hellen, Alberto e poi Alessio, che attualmente è in Australia. Gloria aveva una malformazione artero-venosa che è stata scoperta una decina di anni fa: una malattia congenita che avrebbe inesorabilmente segnato la sua vita. Probabilmente la malattia non avrebbe causato problemi tali da portarla alla morte, ma nel 2020, in emergenza Covid, la giovane è stata colpita da un’emorragia e ricoverata all’ospedale di Brescia: quasi ogni anno, poi, si sono susseguite emorragie e ricoveri a Bergamo e Milano.

«Ricordo indelebile in tutti noi»

Nonostante la malattia Gloria si era comunque diplomata all’istituto scolastico «Galli». Negli ultimi mesi si era anche ripresa, sperava di farcela e vincere la malattia. Due settimane fa, invece, la ricaduta che non le ha lasciato scampo. «Gloria ha lasciato un ricordo indelebile nel papà, nella mamma e in tutti noi – afferma con emozione e gli occhi lucidi la sorella Giulia –. Ha sofferto tanto. Questi anni sono stati per lei un calvario. Ma, nonostante tutto, aveva mantenuto una dose di buon umore e ha sempre sperato di guarire, tornare a lavorare e riabbracciare il fratello Alessio che si trova in Australia».

«La scomparsa della giovane Gloria lascia un grande vuoto nel nostro paese. Siamo vicini alla famiglia», afferma il sindaco Tiziano Ravasio a nome dell’amministrazione comunale e facendosi interprete del cordoglio di tutto il paese.

«Gloria è stata sempre il cuore pulsante di questa famiglia. Un raggio di sole che illuminava tutto intorno a sé, con la sua forza, il suo coraggio e il suo amore» A tracciare un ricordo di Gloria è la cognata Arianna, moglie di Alessio: «Per me non è mai stata solo una cognata, ma una sorella, un’amica che condivideva con me ogni momento. Il nostro legame è stato sempre speciale e profondo. Dal 2021, fino a prima che partissi per l’Australia per raggiungere il mio fidanzato Alessio, siamo state inseparabili. E anche quando la distanza ci ha separato, non c’è mai stato un giorno in cui non ci scrivessimo o ci chiamassimo».

«Viveva per i suoi fratelli»

«Gloria amava i suoi fratelli infinitamente, viveva per loro. Ogni momento trascorso insieme era un regalo, un segno di quanto la famiglia fosse per noi unita e forte. Tutto ciò grazie ai genitori Cosimina e Giuseppe, ma Gloria preferiva chiamarli “mammina e papino”. Gloria è stata sempre il cuore pulsante di questa famiglia. Un raggio di sole che illuminava tutto intorno a sé, con la sua forza, il suo coraggio e il suo amore». «Era lei – continua ancora la cognata – a darci la forza, a farci sentire che, nonostante tutto, avremmo sempre trovato il modo di andare avanti. Non era solo una presenza, ma una vera e propria roccia per tutti noi. Ci mancherai immensamente, Gloria, e non dimenticheremo mai il tuo sorriso, la tua risata, la tua generosità. Rimarrai sempre nel mio cuore, amica mia». La camera ardente è stata allestita nella Casa del commiato dell’Isola (in via Indipendenza 18, a Brembate Sopra).