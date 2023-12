In casa tre chili di hashish: 45 enne arrestato, denunciata la moglie

L’uomo è stato tenuto d’occhio dai militari in questi mesi ed è stato sorpreso nella sua abitazione mentre vendeva droga a un acquirente. I carabinieri hanno quindi deciso di perquisire la casa: martedì hanno fatto scattare il blitz e hanno trovato ben 3,057 chili di hashish, 16,16 grammi di cocaina e 6.405 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro in attesa delle analisi per determinare il grado di purezza. La moglie del 45enne, incensurata, è stata invece denunciata a piede libero per lo stesso reato. L’arrestato, dopo essere stato accompagnato in caserma, è stato portato nel carcere di Bergamo dove è in attesa dell’interrogatorio di convalida da parte del gip.