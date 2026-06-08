In fuga dai carabinieri tra Bonate e Ponte San Pietro. Un arresto per spaccio

I carabinieri hanno tratto in arresto un cittadino marocchino ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, false attestazioni sull’identità personale e violazione della normativa sull’immigrazione.

L’inseguimento

Durante un servizio di controllo del territorio, transitando a Bonate Sopra, i carabinieri hanno notato un’auto con due persone a bordo che, alla vista della pattuglia, assumevano un atteggiamento sospetto. Intimato l’alt, il conducente si è dato alla fuga lungo la ss342 e successivamente in direzione Ponte San Pietro, percorrendo tratti a velocità sostenuta.

Sequestrati hashish e cocaina

Nella frazione di Locate, i due hanno abbandonato l’auto in corsa cercando di fuggire tra i campi: il conducente è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre il passeggero è stato bloccato poco dopo dai militari, nonostante spinte, calci e pugni. Durante la fuga, aveva gettato a terra alcuni involucri contenenti 14 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 11 grammi, e 32 grammi di hashish, il tutto confezionato e pronto per la cessione. Sequestrati anche un telefono e dei contanti.