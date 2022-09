In migliaia a Leolandia per i «DinsiemE», domenica 25 settembre faranno il bis

Erano in migliaia, di tutte le età, i fan arrivati a Leolandia lo scorso weekend per incontrare la coppia di youtuber «DinsiemE». Erick e Dominick, questi i nomi dei due web-creators insieme nella vita prima ancora che sul web, si sono esibiti in sketch inediti e hanno cantato tutte le loro hit, tra cui i tormentoni Estate Perfetta, Non Prende il Cell e la recentissima Pop It.