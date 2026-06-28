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Cronaca / Isola e Valle San Martino Domenica 28 Giugno 2026

Incendio in un appartamento a Calusco: due anziani salvati dai vicini

IL ROGO. Le fiamme sono partite dal condizionatore sul balcone di un’abitazione in via Pertini, a Calusco d’Adda. Tre persone hanno inalato fumo, ma nessuna è stata trasportata in ospedale. Due appartamenti dichiarati inagibili.

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Patric Pozzi
Patric Pozzi
Incendio in un appartamento a Calusco: due anziani salvati dai vicini
La prontezza di un vicino ha permesso di soccorrere una coppia di anziani. Nella foto i vigili del fuoco e l’automedica a Calusco

Calusco

Paura nella serata di sabato 27 giugno a Calusco d’Adda per un incendio divampato intorno alle 21.30 in un appartamento al primo piano di una palazzina di due piani in via Pertini 32. Le fiamme si sarebbero sprigionate dal condizionatore collocato sul balcone dell’abitazione, dove vivono due anziani di 86 e 77 anni.

L’allarme lanciato da un vicino di casa

A dare l’allarme è stato un vicino di casa, un uomo di 36 anni di origine marocchina, il primo ad accorgersi del fumo. «Ho sentito puzza di fumo - racconta - così ho bussato alla porta dei miei vicini. Non avendo avuto risposta e conoscendoli bene, mi sono permesso di entrare. Ho visto le fiamme provenire dal balcone ed entrare verso casa».

I due anziani, in quel momento, erano seduti sul divano e sembra che non si fossero accorti del pericolo. Il vicino ha subito chiesto aiuto ad altre persone presenti nello stabile. «Io ho appena subito un’operazione e non potevo fare tutto da solo - prosegue - così ho chiamato altra gente ad aiutarmi per portare fuori casa i due anziani».

«Ho sentito puzza di fumo - racconta - così ho bussato alla porta dei miei vicini. Non avendo avuto risposta e conoscendoli bene, mi sono permesso di entrare. Ho visto le fiamme provenire dal balcone ed entrare verso casa»

L’uomo è stato fatto sedere su una sedia a rotelle e accompagnato fuori dal condominio utilizzando l’ascensore. La donna, invece, è stata portata di peso giù dalle scale. Nel frattempo è scattato l’allarme ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Medolago, Dalmine, Bergamo e Merate. In via Pertini sono arrivati anche i mezzi di soccorso del 118. L’incendio, nel frattempo, aveva raggiunto anche l’appartamento al piano superiore, dove abita la donna che si occupa della coppia di anziani.

I pompieri sono riusciti a domare le fiamme in poco tempo, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente. La coppia di anziani e la donna che vive nell’appartamento soprastante hanno inalato del fumo e sono state assistite dai sanitari. Per nessuna delle tre persone coinvolte si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Due appartamenti inagibili

Entrambe le abitazioni interessate dall’incendio sono state dichiarate inagibili. Gli occupanti hanno quindi dovuto trascorrere la notte fuori casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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