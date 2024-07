Insetticida alle Poste, dipendente intossicata a Mapello

Una donna di 52 anni martedì 16 luglio alle 11,40 a Mapello, alle Poste di via Bravi, è stata soccorsa con un’ambulanza e trasportata per accertamenti al Policlinico di Ponte San Pietro. Alle Poste, dove lavora come dipendente, erano in corso operazioni di disinfestazione da scarafaggi e il personale è stato fatto uscire in attesa della dispersione dei vapori della sostanza insetticida utilizzata.