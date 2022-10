La disabilità battuta sul campo di calcio, nell’Isola il primo torneo «Equal game»

Sette squadre e dieci partite per una giornata di festa e inclusione, con l’obiettivo di promuovere la cultura dell’integrazione attraverso il gioco del calcio. Chignolo d’Isola, per un giorno intero, ha ospitato un laboratorio di solidarietà e sorrisi con la prima edizione di #Equalgame, il torneo organizzato da Aib (Accademia Isola Bergamasca) nell’ambito di «Il calcio come scuola di vita» e riservato a squadre «special» , composte cioè da atleti e atlete con disabilità intellettivo-relazionali.