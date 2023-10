La faida tra le gang di trapper: quattro anni a Simba La Rue

«Qui i soggetti che aggrediscono, nel giro di pochi giorni diventano quelli aggrediti, in una spirale di aggressioni-ritorsioni-aggressioni che si autoalimenta, che non appare altrimenti arrestabile e che, con il passare del tempo, produce crimini sempre più cruenti e pericolosi», aveva scritto nell’ordinanza il gip milanese Guido Salvini a proposito della faida tra le gang rivali del lecchese-tunisino Mohamed Lamine Saida, in arte Simba La Rue, e del padovano-marocchino Baby Touché. A oltre 15 mesi dall’arresto di Simba La Rue e dei suoi sodali è tempo di verdetti. Al termine di un giudizio con rito abbreviato, venerdì 13 ottobre, il gup di Milano Rossana Mongiardo ha emesso una mezza dozzina di condanne: la più alta, manco a dirsi, è toccata al ventunenne Simba La Rue: quattro anni di reclusione. Per gli altri co-imputati condanne comprese tra tre anni e otto mesi e otto mesi. Un settimo imputato ha patteggiato tre anni e quattro mesi. A luglio un lecchese di origini senegalesi e un ventitreenne di Calusco D’Adda, gli unici ad avere scelto di essere giudicati con rito ordinario per la stessa vicenda, erano stati condannati dai giudici milanesi rispettivamente a sette anni e a due anni e nove mesi di reclusione.

La rapina di marzo 2022

A tutti gli imputati, Simba La Rue incluso, era contestata la partecipazione a una rapina. Primo marzo 2022, zona Porta Venezia a Milano: a farne le spese due giovani componenti della gang rivale di baby Touché rapinati a suon di pugni, calci e coltellate da sei giovani travisati da cappucci, passamontagna e mascherine. Bottino: un portafogli e un cellulare. Per la cronaca, l’auto utilizzata per effettuare il blitz criminale era stata noleggiata un paio di settimane prima dal giovane di Calusco. L’aggressione avvenne «per sfregio e punizione», per «mortificare» le vittime, colpevoli di far parte del gruppo rivale.

Il presunto rapimento

Cadute invece tutte le contestazioni legate a un altro episodio risalente al 9 giugno dell’anno scorso. In quel caso Baby Touché era stato accerchiato da una ventina di ragazzi in una strada di periferia di Milano, malmenato e caricato su una Mercedes Classe A con targa svizzera, rimanendo nelle mani dalla banda di Simba La Rue per circa due ore prima di essere lasciato a Calolziocorte, nel lecchese. Escluso il sequestro di persona dagli stessi pm, è stata la stessa vittima a non sporgere denuncia per le lesioni. Quella di Touché, secondo la Procura, sarebbe stata una «reticenza per una logica di banda».

L’agguato di Treviolo