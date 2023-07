Ladri di biciclette? No, sono smarrite e ora vanno all’asta

Se il vintage va di moda, risparmiare ancor più. Ecco che l’asta proposta dal Comune di Bonate Sotto può esaudire il desiderio di mettersi in sella a una bicicletta, sposando il riciclo al risparmio. Sono 13 le biciclette disponibili dai 50 euro in giù: tra queste una mountain bike, una city bike colore nero e verde acqua, una da bambino azzurra.

Le bici erano state smarrite e rinvenute sul territorio comunale e, dopo un annuncio pubblico rivolto ai probabili proprietari, per mancata rivendicazione o ritiro, adesso le biciclette vanno all’asta pubblica, manifestazione che si svolgerà il 4 settembre alle 10 nell’ufficio della polizia locale.

Domande entro il 1° settembre

Per partecipare all’asta pubblica, le offerte devono essere fatte pervenire entro il 1° settembre alle 12 all’ufficio protocollo del Comune di Bonate Sotto. La documentazione completa e le indicazioni dell’asta sono in visione sul sito istituzionale all’indirizzo dell’amministrazione comunale.

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, riportante l’indicazione del mittente e della seguente dicitura: «Contiene offerta per asta pubblica per alienazione degli oggetti smarriti rinvenuti nel territorio comunale».