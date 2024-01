Lavori Ponte San Pietro-Bergamo: ecco i bus sostitutivi, per gli studenti corse dedicate

Da lunedì 5 febbraio 2024 a dicembre 2026, per consentire lo svolgimento di lavori di potenziamento infrastrutturale da parte di Rete Ferroviaria Italiana, sarà sospesa la circolazione ferroviaria nella tratta fra Ponte San Pietro e Bergamo, percorsa dalle linee Milano-Bergamo via Carnate e Lecco-Bergamo. Secondo le indicazioni condivise nell’ambito del tavolo di lavoro periodico avviato dalla Prefettura di Bergamo, Trenord ha predisposto un servizio sostitutivo su bus per i collegamenti ferroviari soppressi nella tratta interrotta. È stato inoltre strutturato un servizio dedicato agli studenti provenienti da Ponte San Pietro e dalle stazioni intermedie, che li condurrà direttamente a Bergamo. All’avvio dell’interruzione, Trenord metterà in campo presìdi straordinari di personale di assistenza e Security.