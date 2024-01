Treni, dal 5 febbraio si apre il maxi cantiere alla stazione di Bergamo: stop alla circolazione con Ponte San Pietro

Da lunedì 5 febbraio 2024 nella stazione di Bergamo avranno inizio gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, finalizzati all’adeguamento dell’attuale assetto ai progetti di potenziamento infrastrutturale di prossima realizzazione. Per consentire l’operatività dei cantieri sarà necessario interrompere la circolazione dei treni fra Bergamo e Ponte San Pietro fino alla conclusione dei lavori, prevista a dicembre 2026. Direttamente interessate dagli interventi le linee Bergamo - Milano via Carnate e Bergamo - Lecco. I treni circoleranno regolarmente sull’intero itinerario delle linee Bergamo - Brescia e Bergamo - Milano via Pioltello. Sulla linea Bergamo - Treviglio il servizio subirà la riduzione di qualche corsa di rinforzo e alcune rimodulazioni. I collegamenti tra i comuni interessati dall’interruzione saranno garantiti da un servizio sostitutivo con bus.