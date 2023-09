Le Ferrari in colonna per le strade di Caprino «piccola Montecarlo»

Un sogno per gli appassionati Ferrari. Una meraviglia per le migliaia di persone che domenica 10 settembre hanno riempito le vie del piccolo borgo per ammirare «Le Rosse a Caprino», il raduno tradizionale del Ferrari Club Caprino. Fin dalla mattina il rombo dei motori ha tuonato per le vie del paese, che come una Montecarlo in miniatura e tirato a lucido per l’evento, ha accolto 72 auto Ferrari di ogni colore, con il rosso a prevalere, e modello, provenienti dal tutto il nord Italia, fino all’Emilia Romagna. Tra queste anche le più prestigiose come la nuovissima SF90 Spider, la mitica F.40, la F.8 Tributo, la Roma e la 488 Pista. Un’emozione vederle tutte insieme, una in coda all’altra, a riempire le strette vie del centro del paese, prima di recarsi in visita al centro di ricerca Brembo al Kilometro Rosso.