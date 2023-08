Madone, Vila Nova e Dissay: un’amicizia europea senza confini

La firma nel 2003

Il ricordo della pandemia

Non è mancata un po’ di tristezza, quando è stato ricordato il doloroso periodo della pandemia con le testimonianze dello scrittore Alberto Cigala Fulgosi e dei volontari CRI di Bonate Sotto. Per ricordare il ventennale, il presidente del comitato di Madone Eliano Cornelli con i rappresentati dei comitati e dei comuni di Dissay: Cristina Bremond e Pierre Bremond, e di Vila Nova de Barquina Julio Ventura e Ana Isabel Alvez con il sindaco Rosaria Albergati, ha presentato l’opera celebrativa del ventennale realizzata dall’artista Elvezia Cavagna: un dipinto che raffigura le mani aperte e accoglienti, le tre bandiere e le tre frecce stradali che indicano la direzione per raggiungere i paesi gemellati. Erano presenti anche gli ex primi cittadini: Luigi Ferreri, Maurizio Cavagna e Pierluigi Pasquini e gli ex presidenti del comitato di Madone Nicoletta Agazzi, Walter Mazzola e Giovanni Teoldi. Nella giornata della partenza nel salone dell’oratorio c’è stato un momento conviviale con il brindisi, taglio della torta del gemellaggio e lo scambio dei doni alla presenza del parroco don Giacomo Cortesi. Con tanta emozione il presidente Cornelli ha ringraziato e salutato tutti dando appuntamento per il prossimo anno in Francia a Dissay.