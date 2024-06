Malore dopo cena: artista bergamasco muore a Ibiza

D’Auria, originario di Brembate Sopra – rappresentava la terza generazione di una famiglia di produttori di arredamento del paese – ha vissuto a Longuelo , anche se è sempre stato in giro per il mondo – di recente a Miami prima di approdare a Ibiza – per portare avanti la sua arte.

Dalla Marini alla moda di «Bally»

Arte che l’aveva avvicinato, già a metà degli Anni Duemila quando non era ancora trentenne, a personaggi noti del mondo dello spettacolo. Come Valeria Marini, per la quale aveva arredato, nel 2007, l’allora negozio che la soubrette aveva aperto a Porto Cervo, dopo averne curato l’illuminazione e l’arredamento nelle case a Roma e Milano. Giovanissimo, D’Auria venne contattato dalla casa d’alta moda svizzera «Bally», per la quale l’artista bergamasco studiò il design dei 130 punti vendita sparsi in tutto il mondo. «Per me – raccontava all’epoca – è fondamentale usare la tecnologia, tutto quello che è avanguardia, innovazione, senza essere schiavo della moda».