Mapello, incendio in una falegnameria: vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte - Foto e video

Incendio nella serata di lunedì 15 luglio a Mapello: il rogo - di vaste dimensioni - è scoppiato intorno alle 9.30 in una falegnameria, dietro il negozio Arcaplanet, sulla strada Regia. Sul posto sono sopraggiunte numerose squadre dei vigili del fuoco da Bergamo e dalla provincia che hanno lavorato nella serata per spegnere le fiamme e mettere la zona in sicurezza. Le attività proseguiranno per tutta la notte: s ono i vigili del fuoco di Bergamo con l’autoscala, Madone, Dalmine, Zogno e Romano, Vimercate e Merate con una decina di autobotti.

Vigili del fuoco in azione

(Foto di Colleoni) i vigili del fuoco con l’autoscala

(Foto di Colleoni)

Si tratta della Losa Legnami che ha un capannone a Mapello di circa 3mila metri quadrati: sono molti i curiosi che si sono soffermati sulla strada, fotografando e filmando l’incendio. A dare l’allarme una coppia di residenti della zona, a spasso con il cane, che ha iniziato a sentire odore di bruciato, ha visto il fumo e poi le fiamme: immediata la chiamata ai vigili del fuoco.

Alte le fiamme, che hanno intaccato anche il tetto dello stabile. Il rogo, dalle prime informazioni recuperate, sarebbe scoppiato nel laboratorio della falegnameria, in un’area laterale della struttura. Ancora ignote le cause dell’innesco così come è troppo presto fare la conta dei danni che si suppongono ingenti.

Il rogo, dalle prime informazioni recuperate, sarebbe scoppiato nel laboratorio della falegnameria La zona è quella nei pressi del centro commerciale Continente di Mapello, vicino a numerose attività commerciali. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la serata, in particolare con un’alta autoscala per spegnere il rogo dall’alto e continueranno per tutta la notte.

La sindaca Locatelli: «Nessun ferito»

Sul posto la sindaca di Mapello, Alessandra Locatelli, alcune ambulanze e i carabinieri che hanno regolato il traffico. «La situazione ora è sotto controllo e fortunatamente non ci sono feriti - ha detto Alessandra Locatelli -. I vigili del fuoco lavoreranno tutta la notte. Il rogo è stato circoscritto - ha aggiunto -. L’incendio non ha provocato fumi o odori al momento pericolosi per la cittadinanza», così come le attività commerciali vicine alla falegnameria non sono state intaccate dall’incendio secondo le informazioni raccolte sul posto.