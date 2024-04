«Mazzola, un leader vero». Torna la podistica «Di corsa con Gian Maria»

Rivive nella passione per la corsa il ricordo di Gian Maria Mazzola, l’ex presidente di «Hidrogest», sindaco di Mapello per 12 anni e poi fautore della Comunità dell’Isola, scomparso prematuramente nell’aprile 2016 all’età di 58 anni. Una figura molto nota nell’ambito economico e politico bergamasco e dell’Isola in particolare, che la comunità ha sempre voluto ricordare organizzando anche una corsa in sua memoria.

Promossa dalla Fondazione Gian Maria Mazzola onlus, con il patrocinio dei Comuni di Sotto il Monte, Mapello e Terno d’Isola, la settima edizione della podistica non competitiva «Di corsa con Gian Maria» prevede quattro percorsi: i primi tre, da 5, 8 e 13 chilometri, adatti a tutti, e il quarto, più impegnativo, con 19 chilometri e dislivelli importanti attorno alla collina del Monte Canto, tra luoghi giovannei, ma anche paesaggi mozzafiato, vigneti e ulivi.

«Ci ha trasmesso l’amore per il territorio»

«L’idea – racconta il presidente di “HServizi”, Marco Donadoni, e già amministratore delegato di “Hidrogest” quando la presidenza era affidata a Mazzola – nasce da un gruppo di amici che condividevano con Gian Maria la passione per la corsa. Unitamente a quella passione, ci ha trasmesso anche l’amore per il territorio e i progetti di comunità, coltivati sempre con determinazione e intuito, grazie ai quali gli amministratori locali hanno avuto l’opportunità di progettare continuamente iniziative lungimiranti, come la Comunità dell’Isola bergamasca, PromoIsola e le società pubbliche che tuttora garantiscono servizi ai sindaci e ai cittadini. Io ho avuto anche il privilegio di poterlo conoscere come amico generoso, ma soprattutto sensibile, con un’innata capacità di cogliere la sensibilità delle persone. Un vero leader».

Il percorso resterà aperto fino alle 13 e comunque fino all’arrivo dell’ultimo partecipante. Il costo d’iscrizione all’evento, possibile, a eccezione che per i gruppi, fino alla mattina stessa, è di 3,50 euro (4 per i non soci Fiasp) e di 5 euro con il dono promozionale (5,50 i non soci Fiasp).

«A distanza di anni – aggiunge il presidente di “HServizi” – l’iniziativa, che nelle passate edizioni ha raggiunto anche i duemila iscritti, consente di sostenere economicamente progetti educativi e di scambio culturale coinvolgendo diversi giovani del territorio e contribuisce a tenere coeso il folto gruppo di amici che con spirito di volontà si prodigano per far sì che questa domenica di sport sia percepita come momento festoso di condivisione e solidarietà». L’edizione di quest’anno farà anche da apripista al Time|Out Sport Festival, in programma dal 25 aprile al 5 maggio nell’Isola e Val San Martino, promosso da «HServizi» e «Unica Sport Ssd», con il patrocinio di Provincia e Università di Bergamo, Centro sportivo universitario, Coni Lombardia e ministero dello Sport e politiche Giovanili.