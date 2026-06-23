Milano-Ponte San Pietro, sulla linea arrivano altri quattro treni Caravaggio: ora il 100% delle corse è con convogli nuovi
MOBILITA’. I nuovi mezzi ad alta capacità fanno parte della commessa da 13 treni acquistati da Fnm per Trenord, con un investimento di circa 130 milioni di euro. Sei convogli sono già in servizio.Lettura meno di un minuto.
Ponte San Pietro
Altri quattro treni Caravaggio sono entrati in servizio sulla linea Milano-Carnate-Ponte San Pietro. Con le nuove immissioni, il 100% delle corse del collegamento viene ora effettuato con convogli nuovi ad alta capacità.
Per i viaggiatori, il rinnovo della flotta significa maggiore affidabilità del servizio, più comfort, migliore accessibilità e più sicurezza. I nuovi treni immessi sulla linea sono convogli a quattro carrozze doppio piano, pensati per rispondere alla domanda di mobilità su una direttrice molto utilizzata dai pendolari.
I 13 convogli previsti in consegna nel corso del 2026 saranno suddivisi in due tipologie: otto treni a quattro carrozze doppio piano, con una capacità complessiva di 440 posti a sedere, e cinque treni a cinque carrozze, con 570 posti a sedere
Investimento di circa 130 milioni di euro
I quattro Caravaggio fanno parte della nuova commessa di 13 treni acquistati da Fnm per Trenord, grazie a un investimento di circa 130 milioni di euro avviato per dare continuità al piano di rinnovo della flotta. I 13 convogli previsti in consegna nel corso del 2026 saranno suddivisi in due tipologie: otto treni a quattro carrozze doppio piano, con una capacità complessiva di 440 posti a sedere, e cinque treni a cinque carrozze, con 570 posti a sedere.
A oggi sono sei i treni della commessa già in circolazione. Due Caravaggio sono entrati in servizio nelle scorse settimane sulla Milano-Treviglio-Cremona, mentre altri quattro sono stati immessi sulla Milano-Carnate-Ponte San Pietro.
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