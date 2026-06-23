Milano-Ponte San Pietro, sulla linea arrivano altri quattro treni Caravaggio: ora il 100% delle corse è con convogli nuovi

Per i viaggiatori, il rinnovo della flotta significa maggiore affidabilità del servizio, più comfort, migliore accessibilità e più sicurezza. I nuovi treni immessi sulla linea sono convogli a quattro carrozze doppio piano , pensati per rispondere alla domanda di mobilità su una direttrice molto utilizzata dai pendolari.

I 13 convogli previsti in consegna nel corso del 2026 saranno suddivisi in due tipologie: otto treni a quattro carrozze doppio piano, con una capacità complessiva di 440 posti a sedere, e cinque treni a cinque carrozze, con 570 posti a sedere

Investimento di circa 130 milioni di euro

I quattro Caravaggio fanno parte della nuova commessa di 13 treni acquistati da Fnm per Trenord, grazie a un investimento di circa 130 milioni di euro avviato per dare continuità al piano di rinnovo della flotta. I 13 convogli previsti in consegna nel corso del 2026 saranno suddivisi in due tipologie: otto treni a quattro carrozze doppio piano, con una capacità complessiva di 440 posti a sedere, e cinque treni a cinque carrozze, con 570 posti a sedere.

A oggi sono sei i treni della commessa già in circolazione. Due Caravaggio sono entrati in servizio nelle scorse settimane sulla Milano-Treviglio-Cremona, mentre altri quattro sono stati immessi sulla Milano-Carnate-Ponte San Pietro.