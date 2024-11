Morto per malore a Dubai, mercoledì l’addio all’avvocato di Capriate

È stata portata lunedì sera 18 novembre a Capriate, nell’abitazione della famiglia in via XXV Aprile 16, la salma di Gabriele Stucchi, l’avvocato di 40 anni originario del paese morto la scorsa settimana a Dubai a causa di un arresto cardiaco che l’ha colpito mentre stava facendo jogging. Martedì sarà aperta la camera ardente, i funerali verranno celebrati mercoledì 20 novembre alle 14,30 nella chiesa parrocchiale. Stucchi si era trasferito due anni e mezzo fa a Dubai, dove lavorava nello studio legale della compagnia aerea Emirates Airlines.

«Era felice perché aveva raggiunto i suoi obiettivi. Peccato che ne ha goduto troppo poco» hanno raccontato i suoi familiari, la mamma Sonia, il papà Giuseppe (noto come «Gianu») e il fratello Giulio. Stucchi era molto legato alla sua famiglia. Lo scorso giugno era tornato a casa per il Battesimo della nipotina Alissa. I genitori, invece, erano andati a trovarlo a settembre per il suo compleanno, dopodiché tutti quanti avevano trascorso una piccola vacanza sull’isola di Zanzibar, purtroppo l’ultimo momento felice insieme. E da Dubai manteneva anche stretti contatti con i suoi amici d’infanzia di Capriate. Alcuni di loro si stavano proprio in questi giorni organizzando per andarlo a trovare nella città degli Emirati Arabi. «Quando abbiamo dato loro la tragica notizia della morte di Gabriele – racconta ancora il padre – nessuno di loro ci voleva credere».