Morto in moto a Castione, lascia moglie e due figli: martedì i funerali

La notizia è piombata a Barzana come un fulmine : il motociclista morto sulla strada del passo della Presolana era Eros Manenti, 49 anni . Gli amici al bar Roxy sono sconcertati. La sua Triumph 1200, in sella alla quale è uscito all’improvviso sabato pomeriggio, poco dopo il centro di Castione, era spesso argomento di conversazione: « Era una persona sempre allegra che ti strappava sempre una risata . L’ultima volta che l’ho visto è stato qualche giorno fa proprio qua – ha spiegato il titolare del Roxy –. La moto è sempre stata un sua grande passione, veniva al bar con quella e ce ne parlava sempre. Una grande perdita, tutto quello che possiamo fare è mandare un abbraccio alla famiglia».

La dinamica dell’incidente

Su quello che è successo lungo la 671 intorno alle 14,30, saranno gli agenti della polizia locale della polizia locale di Castione a chiarirlo. Manenti viaggiava in testa a un gruppo di motociclisti partiti da Barzana. L’obiettivo era il passo del Vivione, quindi il Sebino e il ritorno a casa.Mentre viaggiava verso il Passo, all’altezza di una curva a destra, è andato dritto

Eros Manenti

(Foto di Facebook)

occupando il lato sinistro della carreggiata per poi sfondare una staccionata e finire in una valletta insieme alla sua motocicletta, che l’ha schiacciato. I primi a cercare di rianimarlo sono stati i compagni di viaggio, che si sono fermati per prestare i primi soccorsi, poco dopo affiancati da un agente della polizia locale che è anche soccorritore. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del corpo volontari Presolana, l’elisoccorso partito da Bergamo e atterrato vicino al luogo dell’incidente e i vigili del fuoco di Clusone.