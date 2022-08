Nuova disavventura per una famiglia bergamasca in vacanza: «Anche a noi rubata l’auto in Puglia»

«Quando ho letto l’articolo che avete pubblicato il 30 luglio su quella coppia derubata dell’auto con tutti i bagagli e i documenti a Monopoli, mi sono allarmata. Anche noi dovevamo andare in vacanza in Puglia, ma mio marito mi ha detto: figurati se capita a noi, e poi andiamo in altri posti. E invece... .». È amareggiata Jessica di Calusco d’Adda, ma alla fine la vacanza è stata rovinata a metà. I ladri hanno rubato la loro Clio la notte tra il 4 e il 5 agosto nella piazza vicino alla chiesa di Giovinazzo.