Padrone e cane azzannati da un amstaff: entrambi feriti

Sono stati aggrediti da un amstaff un 60enne di Calusco d’Adda e il suo labrador, tenuto regolarmente al guinzaglio, mentre domenica 18 agosto passeggiavano in una zona residenziale del paese. L’uomo era al telefono, quando il cane, scappato da un’abitazione della zona, gli è corso incontro in modo aggressivo : «Ho capito subito di essere in pericolo – racconta –. Mi ha buttato a terra e ha iniziato a mordermi la mano con cui avevo cercato di fermarlo. Poi si è avventato sul mio labrador azzannandolo alla zampa e ad altre parti del corpo, prima di prendere di mira ancora me. Ho provato in tutti i modi a staccarlo, ma non riuscivo».

«Il cane mi ha buttato a terra e ha iniziato a mordermi la mano con cui avevo cercato di fermarlo. Poi si è avventato sul mio labrador azzannandolo alla zampa e ad altre parti del corpo»

In suo aiuto sono accorse anche delle persone che hanno provato ad allontanare il cane: «Io ero a terra con l’amstaff sopra di me – continua il 60enne –. Non ricordo più nulla se non che sono riuscito a scappare insieme al mio cane in una casa della zona, chiudendo il cancello alle nostre spalle. Non ho mai avuto così paura in vita mia». Sul posto i carabinieri di Zogno, che hanno raccolto la denuncia dell’uomo, trasportato in ambulanza al Policlinico di Ponte San Pietro, dove è stato medicato, soprattutto per la ferita alla mano. Anche il suo labrador è dovuto ricorrere alle cure veterinarie al collo e alla zampa. Poco dopo è arrivato anche il padrone dell’amstaff, che si è scusato per l’accaduto.