Perdono documenti e soldi a Leolandia: famiglia brasiliana rintracciata a Capriate

Nel marsupio c’erano tutti i documenti e 500 euro in contanti. Ritrovamento da parte del personale del parco divertimenti Leolandia di Capriate San Gervasio lo scorso 28 agosto. I responsabili del parco hanno subito contattato la Stazione dei carabinieri di Capriate San Gervasio, competente per territorio e i militari sono riusciti a individuare i proprietari del marsupio e soprattutto dei documenti: si tratta di una famiglia di cittadini brasiliani - mamma, papà e due figli - in vacanza in Italia e di passaggio dalla provincia di Bergamo.