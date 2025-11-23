Pontida, lite tra fratelli nella notte: 39enne in ospedale in codice rosso

Un uomo di 39 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo esser stato soccorso, nella notte tra sabato 22 e domenica 23 novembre, a Pontida, a seguito di una lite con il fratello. Sul caso indagano i carabinieri di Zogno: secondo le primissime ricostruzioni, i due uomini avrebbero iniziato a discutere in un bar della zona, prima che la situazione degenerasse in un parcheggio. Durante la lite, il 39enne ora gravissimo sarebbe anche stato colto da un malore.