Cronaca / Isola e Valle San Martino
Domenica 23 Novembre 2025

Pontida, lite tra fratelli nella notte: 39enne in ospedale in codice rosso

I SOCCORSI. La discussione sarebbe iniziata in un bar e poi degenerata in un parcheggio.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I rilievi dei carabinieri sul luogo della lite
I rilievi dei carabinieri sul luogo della lite

Pontida

Un uomo di 39 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo esser stato soccorso, nella notte tra sabato 22 e domenica 23 novembre, a Pontida, a seguito di una lite con il fratello. Sul caso indagano i carabinieri di Zogno: secondo le primissime ricostruzioni, i due uomini avrebbero iniziato a discutere in un bar della zona, prima che la situazione degenerasse in un parcheggio. Durante la lite, il 39enne ora gravissimo sarebbe anche stato colto da un malore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

