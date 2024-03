Pugni in faccia e coltello puntato, in tre rapinano giovane sul treno

Stava ascoltando musica seduto in treno, diretto dalla sua ragazza a Pavia, quando tre giovani nordafricani lo hanno rapinato, minacciandolo con un coltello e fuggendo con il suo telefono cellulare e altri effetti personali. Vittima dell’aggressione sul treno è un ventiduenne di Presezzo che era salito sul convoglio alla stazione di Ponte San Pietro e che, arrivato a Milano, avrebbe preso un secondo treno per raggiungere la fidanzata a Pavia.

L’aggressione

La disavventura risale alla prima mattinata di sabato 2 marzo ed è avvenuta poco dopo le 9 tra le stazioni ferroviarie di Calusco d’Adda e Paderno d’Adda. Il giovane, come ha raccontato ai carabinieri intervenuti per aiutarlo e soccorrerlo, era seduto nella carrozza. Mentre ascoltava la musica, davanti e accanto a lui si sono accomodati tre stranieri. I tre sconosciuti hanno incominciato a parlare tra di loro. Quindi hanno coinvolto il giovane. Quando il treno stava attraversando il ponte, tra la stazione di Calusco e quella di Paderno d’Adda, uno di loro ha chiesto al ventiduenne il telefono in prestito per una chiamata urgente. Di fronte al suo rifiuto, il ragazzo ha reagito, estraendo dalla tasca un coltello e puntandoglielo contro.