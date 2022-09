Rifiuti abbandonati lungo l’asse interurbano: protesta a Bonate Sotto - Foto

Peggiora giorno dopo giorno l’abbandono di rifiuti nell’area di sosta dopo la galleria San Roberto, lungo l’asse interurbano, in direzione Bergamo, nel territorio di Bonate Sotto. Le telecamere di videosorveglianza non sono mai arrivate e non bastano le sollecitazioni alle autorità competenti da parte dei volontari dell’associazione Amici del Brembo per trovare una soluzione : «Ho provato invano – dichiara amareggiato il volontario dell’associazione di Brembate Sopra, Pino Cavagna – a contattare Anas e Provincia, sia per segnalare lo stato di degrado, sia per capire di chi sia realmente la competenza di quel tratto. Sta di fatto che la gente continua a lasciare rifiuti, sia lungo l’area di sosta, sia nella scarpata sottostante, oltre la rete di contenimento».