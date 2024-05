Rubato lo Scudo del Ferrari club di Caprino. L’appello: «Restituircelo»

È caccia allo Scudo del Ferrari club di Caprino Bergamasco. Lo storico bandierone, simbolo distintivo del club orobico, è stato rubato creando profondo rammarico nei soci, nei tifosi e pure negli abitati del paese che attraverso quello scudo sono stati rappresentati in giro per Italia, ma anche in Europa: «L’abbiamo portato sempre con noi sotto i podi di vari Gran Premi, come quelli di Monza, Montecarlo e Barcellona – racconta il presidente del Club, Paolo Magni –. Era presente anche a Grenoble, fuori dall’ospedale, per incitare Michael Schumacher, così come per l’addio alla presidenza di Luca Cordero di Montezemolo, ma anche a tanti eventi benefici».