Salvini a Pontida: «L’autonomia è realtà». Open Arms, la destra europea lo difende: «Ha salvato i confini»

«Processate anche me», recita un cartello. «Non è un reato difendere i confini», rilanciano le scritte sul palco. È il tema della giornata della Lega, a Pontida come da tradizione: il processo al segretario Matteo Salvini per la vicenda della nave Open Arms tiene banco. L’accusa ha chiesto sei anni di reclusione, il vicepremier si dice «non preoccupato, al massimo indignato e sorpreso».

A Pontida numerosi leader europei

Sostegno a Trump

«L’autonomia è realtà e non si torna indietro» ha detto Salvini all’inizio del suo intervento. Poi ha ssicurato: «il governo è compatto: ogni tanto si discute, come in tutte le famiglie». Non manca il sostegno a Donald Trump in vista delle elezioni americane, respingendo l’idea che a Pontida siano radunati i «bad guys», i «cattivi» dell’Europa: «La miglior risposta è questa giornata» ha dichiarato.