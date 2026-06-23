Scomparso nell’Adda a Medolago: un’altra giornata di ricerche vane

A condurle per tutto il giorno sono stati i vigili del fuoco di Monza , coadiuvati da diversi reparti di specialisti: quelli del Sapr di Pavia (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) specializzati nell’utilizzo di droni , quelli del Tas (Topografia applicata al soccorso) di Lecco, fondamentali per evitare che una ricerca venga ripetuta più volte su una stessa zona, il nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) di Milano e, infine, i fluviali di Monza. Le ricerche, che si sono svolte anche sotto lo sguardo preoccupato di alcuni famigliari dell’ecuadoriano, si sono aperte con una prima ispezione dal cielo con l’elicottero dei vigili del fuoco decollato dall’aeroporto di Malpensa.

Approfittando dell’ ottima visibilità , l’equipaggio ha perlustrato dall’alto il tratto di fiume Adda a valle della Medolago beach, area da cui il 28enne domenica si è tuffato con un connazionale, che è invece riuscito a salvarsi. La ricerca aerea, però, non ha dato alcun risultato e l’elicottero ha fatto rientro intorno a mezzogiorno.

A quel punto, prima sono entrati in campo gli specialisti del Sapr che, con i droni, hanno ispezionato i tratti di riva nascosti dagli alberi e, quindi, impossibili da vedere dall’elicottero. Poi è toccato ai fluviali, che hanno ispezionato in gommone la sponda monzese, mentre ai sommozzatori del Saf è stata affidata quella bergamasca. Il motivo è che quella orobica è interessata dalla presenza di alcuni isolotti: i sub li hanno passati in rassegna immergendosi e verificando, quindi, che il corpo del giovane non si fosse incagliato sotto qualche roccia.