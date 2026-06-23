Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Isola e Valle San Martino Martedì 23 Giugno 2026

Scomparso nell’Adda a Medolago: un’altra giornata di ricerche vane

LE RICERCHE. Lunedì in campo elicottero, sub e vigili del fuoco specializzati nell’usare i droni. Ma nessuna traccia del 28enne milanese.

Lettura 1 min.
Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente
Scomparso nell’Adda a Medolago: un’altra giornata di ricerche vane
Ieri la seconda giornata di ricerche, ancora senza esito

Anche lunedì sono state purtroppo vane le ricerche dell’uomo di 28 anni dell’Ecuador, ma residente nell’Hinterland milanese, che domenica pomeriggio è stato sopraffatto dalla corrente mentre cercava di attraversare il fiume Adda passando dalla sponda di Medolago a quella di Porto d’Adda, frazione di Cornate (Monza Brianza).

A condurle per tutto il giorno sono stati i vigili del fuoco di Monza, coadiuvati da diversi reparti di specialisti: quelli del Sapr di Pavia (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) specializzati nell’utilizzo di droni, quelli del Tas (Topografia applicata al soccorso) di Lecco, fondamentali per evitare che una ricerca venga ripetuta più volte su una stessa zona, il nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) di Milano e, infine, i fluviali di Monza. Le ricerche, che si sono svolte anche sotto lo sguardo preoccupato di alcuni famigliari dell’ecuadoriano, si sono aperte con una prima ispezione dal cielo con l’elicottero dei vigili del fuoco decollato dall’aeroporto di Malpensa.

Leggi anche
Scomparso nell’Adda a Medolago: un’altra giornata di ricerche vane
Medolago ricerche disperso

Approfittando dell’ottima visibilità, l’equipaggio ha perlustrato dall’alto il tratto di fiume Adda a valle della Medolago beach, area da cui il 28enne domenica si è tuffato con un connazionale, che è invece riuscito a salvarsi. La ricerca aerea, però, non ha dato alcun risultato e l’elicottero ha fatto rientro intorno a mezzogiorno.

A quel punto, prima sono entrati in campo gli specialisti del Sapr che, con i droni, hanno ispezionato i tratti di riva nascosti dagli alberi e, quindi, impossibili da vedere dall’elicottero. Poi è toccato ai fluviali, che hanno ispezionato in gommone la sponda monzese, mentre ai sommozzatori del Saf è stata affidata quella bergamasca. Il motivo è che quella orobica è interessata dalla presenza di alcuni isolotti: i sub li hanno passati in rassegna immergendosi e verificando, quindi, che il corpo del giovane non si fosse incagliato sotto qualche roccia.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Vimercate. Le ricerche, che si sono concluse ieri sera al calar del sole, riprenderanno regolarmente questa mattina.

Scomparso nell’Adda a Medolago: un’altra giornata di ricerche vane
Medolago ricerche disperso
Leggi anche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Medolago
Lecco
Milano
Monza
Pavia
Vimercate
Corsi d'acqua
Risorse naturali
Ambiente