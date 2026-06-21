Risucchiato dalla corrente a Medolago, si cerca un 28enne nell’Adda

Ancora un incidente nell’Adda dove nel pomeriggio di domenica 21 giugno si cerca un giovane di 28 anni che è stato risucchiato dalla corrente dell’acqua del fiume. Si tratta di un giovane originario dell’Ecuador di 28 anni, residente nel Milanese.

L’allarme è scattato intorno alle 17 di domenica 21 giugno e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo e Dalmine insieme al Saf di Bergamo. In azione anche l’elicottero dei vigili del fuoco che sta perlustrando il corso d’acqua,

Dalle prime informazioni raccolte, il giovane stava attraversando il fiume con un amico : sono partiti dalla sponda di Medolago per raggiungere quella di Porto d’Adda (Monza Brianza) quando il 28 si è fermato a metà non riuscendo più a proseguire.

Un bagnante tenta di salvarlo

Immediati i soccorsi, un giovane italiano dalla sponda bergamasca si è tuffato per soccorrere il 28enne ma a pochi metri ha dovuto desistere per la forte corrente del fiume. Il 28enne è stato risucchiato dal fiume.