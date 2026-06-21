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Cronaca / Isola e Valle San Martino Domenica 21 Giugno 2026

Risucchiato dalla corrente a Medolago, si cerca un 28enne nell’Adda

NUOVO CASO. Si tratta di un giovane originario dell’Ecuador di 28 anni. L’allarme intorno alle 17 di domenica 21 giugno a Medolago. Sul posto i vigili del fuoco, anche con l’elicottero.

Lettura meno di un minuto.
Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente
Risucchiato dalla corrente a Medolago, si cerca un 28enne nell’Adda
Vigili del fuoco a Medolago

Medolato

Ancora un incidente nell’Adda dove nel pomeriggio di domenica 21 giugno si cerca un giovane di 28 anni che è stato risucchiato dalla corrente dell’acqua del fiume. Si tratta di un giovane originario dell’Ecuador di 28 anni, residente nel Milanese.

L’allarme è scattato intorno alle 17 di domenica 21 giugno e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo e Dalmine insieme al Saf di Bergamo. In azione anche l’elicottero dei vigili del fuoco che sta perlustrando il corso d’acqua,

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Dalle prime informazioni raccolte, il giovane stava attraversando il fiume con un amico : sono partiti dalla sponda di Medolago per raggiungere quella di Porto d’Adda (Monza Brianza) quando il 28 si è fermato a metà non riuscendo più a proseguire.

Un bagnante tenta di salvarlo

Immediati i soccorsi, un giovane italiano dalla sponda bergamasca si è tuffato per soccorrere il 28enne ma a pochi metri ha dovuto desistere per la forte corrente del fiume. Il 28enne è stato risucchiato dal fiume.

I vigili del fuoco stanno perlustrando la zona, e sul posto ci sono anche i carabinieri oltre ai mezzi di soccorso.

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