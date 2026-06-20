Fiumi, torrenti e laghi: è allerta. Da maggio le vittime sono già arrivate a sei

L’ultima vittima in ordine di tempo risale a meno di una settimana fa: sabato scorso a Torre Pallavicina Vedi Christi, rumeno di 27 anni di Brescia, è stato inghiottito dalle acque del fiume Oglio mentre stava cercando di aiutare il fratello maggiore, alla fine invece salvatosi.

L’8 giugno ha perso la vita Marco Boscolo, 66 anni, milanese di Pioltello, annegato nell’Adda all’altezza di Cassano nella zona delle «vasche», dopo essere scivolato restando incastrato tra due massi. Il 31 maggio Rafael Fernando Arregui Quadro, 57 anni di Vaprio d’Adda ma di origine peruviana, è morto dopo essere stato recuperato sul fondale a valle della diga Sant’Anna di Canonica, nel tratto di fiume Adda fra Vaprio e Fara. L’uomo, dopo essere entrato in acqua, si era trovato subito in difficoltà, chiedendo aiuto, poi si era stato inghiottito dal fiume ed era stato recuperato dopo una ventina di minuti.

Sempre domenica 31 maggio a Pisogne ha perso la vita un giovanissimo tunisino ospite in una comunità per richiedenti asilo della Val Camonica. Chamek Firas era a Pisogne con alcuni amici e, pur non sapendo nuotare, si era tuffato dal pontile. Gli amici avevano tentato inutilmente di soccorrerlo. A ripescarlo dal fondo, dopo 45 minuti, erano stati i sommozzatori.

Il 1° giugno è morto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Ibrahima Ndaw, 15 anni di origine senegalese e residente a Pedrengo, che il 27 maggio si era tuffato in una pozza d’acqua nel torrente Bragazzo, a Luzzana. Stava festeggiando l’ultimo giorno di scuola con i compagni. Scomparso in acqua, era stato recuperato da un residente della zona e portato in ospedale, dove era morto dopo 5 giorni.