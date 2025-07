Scontro con un camion a Mapello, muore motociclista 17enne

Il camion ha preso fuoco: sul posto i vigili del fuoco di Medolago e Dalmine per spegnere le fiamme, oltre a due ambulanze, due automediche, la polizia stradale di Treviglio per i rilievi e i carabinieri di Ponte San Pietro, supportati dagli agenti della polizia locale di Brembate Sopra, Presezzo e Bonate Sopra, per regolare la viabilità dopo la chiusura del sottopasso.