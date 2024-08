Sergio Ruocco in caserma, alla mattina e al pomeriggio, per la notifica di atti amministrativi

Il tempo di espletare alcune formalità connesse agli accertamenti dei giorni scorsi: venerdì e giovedì la casa di Terno d’Isola dove viveva con Sharon è stata infatti oggetto di due sopralluoghi dei carabinieri , accompagnati dallo stesso Ruocco, culminati con il prelievo di apparecchi informatici . Il compagno di Sharon non è stato interrogato e non è indagato.

Per la giornata di sabato non sarebbero previsti ulteriori sopralluoghi alla casa di via Merelli dove Ruocco viveva con Sharon, uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi mentre camminava. Continuano invece gli interrogatori a persone informate sui fatti: persone vicine alla vittima, com’è avvenuto ininterrottamente negli ultimi giorni.

Dopo la visita in caserma a Bergamo, Sergio Ruocco è tornato alla casa di via Adda a Bottanuco, dove abitano i genitori di Sharon e dove si è di fatto trasferito anche lui dal giorno dopo l’omicidio, cioè da quando la casa della coppia è sotto sequestro. Ai cronisti presenti ha solo detto che la convocazione in caserma è «quello che succede tutti i giorni. Vado e vengo dalla caserma» ha commentato. Alle 15.30 Ruocco è uscito da casa a Bottanuco per tornare al comando provinciale per delle formalità, come nella mattinata, sempre senza avvocato. Lì è rimasto fino alle 16.20.