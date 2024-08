Sergio Ruocco in caserma sabato mattina per la notifica di atti amministrativi

Il tempo di espletare alcune formalità connesse agli accertamenti dei giorni scorsi: venerdì e giovedì la casa di Terno d’Isola dove viveva con Sharon è stata infatti oggetto di due sopralluoghi dei carabinieri , accompagnati dallo stesso Ruocco, culminati con il prelievo di apparecchi informatici . Il compagno di Sharon non è stato interrogato e non è indagati.

Sabato potrebbero invece essere sentite come persone informate sui fatti altre persone vicine alla vittima,

Per la giornata di sabato non sarebbero previsti ulteriori sopralluoghi alla casa di via Merelli dove Ruocco viveva con Sharon, uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi mentre camminava. Potrebbero invece essere sentite come persone informate sui fatti altre persone vicine alla vittima, com’è avvenuto ininterrottamente negli ultimi giorni.