Si finge carabiniere e truffa un’anziana a Presezzo: arrestato 22enne

I carabinieri hanno arrestato in flagranza un 22enne, nato e residente a Napoli, ritenuto responsabile di furto in abitazione, possesso di segni distintivi contraffatti riconducibili a corpi di polizia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio risale al 14 maggio, a Presezzo: una donna del 1946 è stata contattata telefonicamente da una persona che, qualificandosi in modo falso come appartenente ai carabinieri, le ha riferito che la targa della sua auto sarebbe stata clonata e utilizzata per una rapina. Con questo pretesto, la vittima è stata indotta a raccogliere denaro e preziosi che aveva in casa in vista di una presunta verifica da parte delle forze dell’ordine.

Via monili e contanti

Poco dopo, un uomo - il 22enne poi arrestato - si è presentato a casa della donna, esibendo un falso tesserino con scritto «carabinieri». Approfittando della situazione, si è impossessato di monili in oro e di 1.040 euro in contanti, per poi allontanarsi rapidamente. Nel frattempo, carabinieri impegnati in un servizio di prevenzione e contrasto del fenomeno, lo avevano notato aggirarsi con atteggiamenti sospetti nei pressi dell’abitazione della vittima.

Rintracciato e arrestato