Si finge carabiniere e truffa un’anziana a Presezzo: arrestato 22enne
L’OPERAZIONE. Rintracciato dai carabinieri alla stazione di Ponte San Pietro, aveva rubato contanti e monili in oro.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
I carabinieri hanno arrestato in flagranza un 22enne, nato e residente a Napoli, ritenuto responsabile di furto in abitazione, possesso di segni distintivi contraffatti riconducibili a corpi di polizia e resistenza a pubblico ufficiale.
L’episodio risale al 14 maggio, a Presezzo: una donna del 1946 è stata contattata telefonicamente da una persona che, qualificandosi in modo falso come appartenente ai carabinieri, le ha riferito che la targa della sua auto sarebbe stata clonata e utilizzata per una rapina. Con questo pretesto, la vittima è stata indotta a raccogliere denaro e preziosi che aveva in casa in vista di una presunta verifica da parte delle forze dell’ordine.
Via monili e contanti
Poco dopo, un uomo - il 22enne poi arrestato - si è presentato a casa della donna, esibendo un falso tesserino con scritto «carabinieri». Approfittando della situazione, si è impossessato di monili in oro e di 1.040 euro in contanti, per poi allontanarsi rapidamente. Nel frattempo, carabinieri impegnati in un servizio di prevenzione e contrasto del fenomeno, lo avevano notato aggirarsi con atteggiamenti sospetti nei pressi dell’abitazione della vittima.
Rintracciato e arrestato
La segnalazione arrivata al 112 ha permesso di collegare il giovane all’episodio: i carabinieri lo hanno fermato nei pressi della stazione di Ponte San Pietro e lo hanno sottoposto a perquisizione. L’attività ha permesso di rinvenire la refurtiva, nonostante il giovane abbia tentato di sottrarsi al controllo, opponendo resistenza. La refurtiva è stata integralmente recuperata e restituita alla vittima. L’arresto del giovane è stato convalidato il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.
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