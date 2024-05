Sorpresa da Imola: ritrovato lo scudo del Ferrari club di Caprino

Il ritrovamento

Lo scudo del Club orobico, grande 17 x 21 metri e, nel tempo, autografato da tantissimi piloti di Formula 1, era stato esposto il 16 maggio alla curva della Tosa dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, in una zona interdetta al pubblico, ma quando l’incaricato, dopo il Gran Premio, era passato per ritirarlo, non c’era più. La notizia aveva destato profondo sconforto nei soci, nei tifosi e anche negli abitanti di Caprino, tante volte rappresentati in giro per l’Italia e l’Europa da quel bandierone. «Ora non vogliamo pensare ad altro se non a ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicino», concludono Magni e Carissimi. Ora il bandierone, che fin dalla sua prima apertura, nel 13 novembre 2011, segue i soci del Club in vari eventi, anche benefici, verrà esposto in occasione del Tour delle Dolomiti del 14, 15 e 16 giugno.