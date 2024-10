Sorpreso sotto casa della ex con due coltelli: nei guai personal trainer di Terno

I carabinieri lo hanno sorpreso, nel pomeriggio di lunedì 30 settembre, sotto casa della ex compagna con due coltelli nel cruscotto dell’auto: la relazione era finita due anni fa, ma lui non l’aveva mai accettato e aveva continuato a perseguitarla. Adesso lo stalker, un personal trainer 54enne di Terno d’Isola, ma che abita a Bernareggio (Monza-Brianza), è stato arrestato e portato in carcere.