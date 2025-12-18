Suisio, 17enne investita da un’auto

Una ragazza di 17 anni è stata investita da un’auto a Suisio, nella mattinata di giovedì 18 dicembre. È successo intorno alle 7 in via Kennedy: la giovane è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno allertato il 112. Le sue condizioni, in un primo momento, sono apparse gravi: sul posto un’automedica partita da Bergamo e un’ambulanza della Croce Rossa di Bonate Sotto.