Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Giovedì 18 Dicembre 2025

Suisio, 17enne investita da un’auto

IN MATTINATA. Intorno alle 7 in via Kennedy. La giovane trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo.

Remo Traina
Remo Traina

Suisio

Una ragazza di 17 anni è stata investita da un’auto a Suisio, nella mattinata di giovedì 18 dicembre. È successo intorno alle 7 in via Kennedy: la giovane è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno allertato il 112. Le sue condizioni, in un primo momento, sono apparse gravi: sul posto un’automedica partita da Bergamo e un’ambulanza della Croce Rossa di Bonate Sotto.

Il personale di soccorso ha stabilizzato l’ha ragazza, che è stata poi trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove il quadro clinico, fortunatamente, si è rivelato meno grave del previsto. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Osio Sotto per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Suisio
Bergamo
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)