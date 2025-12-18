Cronaca / Isola e Valle San Martino
Giovedì 18 Dicembre 2025
Suisio, 17enne investita da un’auto
IN MATTINATA. Intorno alle 7 in via Kennedy. La giovane trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo.
Una ragazza di 17 anni è stata investita da un’auto a Suisio, nella mattinata di giovedì 18 dicembre. È successo intorno alle 7 in via Kennedy: la giovane è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno allertato il 112. Le sue condizioni, in un primo momento, sono apparse gravi: sul posto un’automedica partita da Bergamo e un’ambulanza della Croce Rossa di Bonate Sotto.
Il personale di soccorso ha stabilizzato l’ha ragazza, che è stata poi trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove il quadro clinico, fortunatamente, si è rivelato meno grave del previsto. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Osio Sotto per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
