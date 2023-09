Sulle divise da volley il numero «1522» per le segnalazioni antiviolenza e stalking

Sono atlete, ma ancor prima sono donne. E da quest’anno sulle loro divise verrà riportato il numero antiviolenza e stalking. Sabato 30 settembre la società Volley Ambivere Team si presenta con una festa nella palestra di via Dante Alighieri, in paese. Sarà anche l’occasione per riflettere sulla violenza contro le donne, grazie a un video che verrà proiettato proprio durante l’evento di sabato 30 settembre, appositamente realizzato dall’associazione Differenza Donna che dal 2020 gestisce l’1522, il numero nazionale di pubblica utilità attivato nel 2006 dal dipartimento per le Pari Opportunità – presidenza del Consiglio dei ministri, con l’obiettivo di sviluppare un’ampia azione di sistema per l’emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne.

La scelta del settore giovanile

La proposta di riportare il numero antiviolenza sulle divise, maglia e pantaloncini, delle squadre under 16 e di quella che militerà nel campionato di terza divisione è arrivata da uno degli allenatori in forza alla società. È stata subito accolta favorevolmente dal presidente Giovan Battista Cassia ed è stato possibile concretizzarla anche grazie al supporto degli sponsor. Con una lunga tradizione alle spalle, la Volley Ambivere Team, nata 38 anni fa, è una realtà ben radicata sul territorio di Ambivere, con la prima squadra che per ben 22 anni ha militato nei campionati regionali, tra serie C e B2 e, due anni fa pure nel campionato nazionale. La scelta, ora, è invece quella di dedicarsi al settore giovanile, facendo crescere giovani atlete. Circa 100 i tesserati, dai 5 anni in su, suddivisi tra corso di microvolley, minivolley, under 12, under 13, under 16 e 3^ divisione.L’appuntamento per la presentazione di questa stagione sportiva è per sabato 30 settembre alle 16 in palestra. Sarà soprattutto un modo per le atlete e le rispettive famiglie di festeggiare e stare tutti insieme.