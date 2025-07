Tenta di rapinare una 33enne, ma lei reagisce e poi i passanti lo bloccano: denunciato 56enne

È stato denunciato in stato di libertà un 56enne italiano , accusato di tentata rapina e uso di atto falso . Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio del 10 luglio nel centro storico di Caprino Bergamasco . Decisivo l’intervento di alcuni cittadini che hanno bloccato l’uomo dopo una breve colluttazione e l’arrivo immediato dei carabinieri.

La tentata rapina nel cuore del paese

Cade dallo scooter e bloccato dai passanti

Targa falsa sul motociclo

I successivi accertamenti svolti dai militari, con il supporto delle testimonianze raccolte sul posto, hanno permesso di identificare l’uomo e di verificare che il motociclo utilizzato per il reato era dotato di una targa falsa.

Il 56enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di tentata rapina e uso di atto falso. Le indagini proseguono per verificare eventuali responsabilità in altri episodi analoghi avvenuti nella zona.