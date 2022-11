Tragica caduta in montagna, Villa d’Adda piange Umberto Chiari. Sabato l’addio

Si chiamava Umberto Chiari, aveva 67 anni e abitava a Villa d’Adda l’escursionista rimasto vittima mercoledì mattina dell’ennesimo incidente in montagna, accaduto sul monte Seleron, nella zona della Val Tartano, in provincia di Sondrio. Il pensionato è precipitato in un dirupo per almeno cento metri poco prima di mezzogiorno di mercoledì. Chiari, pensionato appassionato di montagna, insieme a un amico di Terno d’Isola era giunto dal versante orobico per l’escursione alpinistica sul monte Seleron, un’imponente cima alta oltre 2.500 metri che si trova sulla cresta che separa la Val Madre dalla Val Lunga, laterale della Val Tartano. L’infortunio è avvenuto nel territorio comunale di Tartano, non lontano dal lago Bernasca.