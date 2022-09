Troppo traffico sull’asse, scatta il secondo cambio di orari per i bus

«In considerazione del perdurare delle condizioni di traffico causato dal cantiere sull’asse interurbano e dei pesanti ritardi in orario di punta accumulati dalle corse (anche venti minuti) in partenza dall’isola linee A e Z, si rende opportuno un intervento temporaneo sul programma di esercizio per numerose corse della rete di collegamenti – informa il titolare Roberto Locatelli -. Con decorrenza da lunedì 3 ottobre si farà un anticipo delle corse compreso tra 5 e 15 minuti nella fascia oraria 6-8 delle corse in sofferenza o ad esse collegate. L’orario aggiornato verrà pubblicato sul nostro sito . Si invita l’utenza a collaborare per rendere regolare il flusso servendosi delle corse normalmente utilizzate ancorché variate». Inoltre si informa che, essendo una situazione temporanea, gli orari esposti alle paline segnaletiche non verranno aggiornati, mentre l’orario consultabile tramite il Quarcode sarà aggiornato. «Con successiva comunicazione verrà stabilito il ritorno alla situazione normale».