Trova 100 euro e li porta ai vigili: una gita a Leolandia in dono ai suoi bimbi

Ha trovato 100 euro in strada , a Brembate , e non ha esitato a fare la cosa più giusta: riportarli alla polizia locale permettendone così poi la restituzione al legittimo proprietario. Protagonista del bel gesto è stato Louis Attie , uomo di 43 anni originario del Kenya, residente da una decina di anni nel paese dell’isola.

Il ritrovamento del denaro

Il quarantatreenne mentre stava camminando in via Oratorio ha visto per terra due banconote da 50 euro. L’uomo, di professione operatore sociosanitario , papà di tre figli piccoli, ha subito deciso di consegnare il tutto al comando della polizia locale. Il Comune, attraverso i social, è poi riuscito a risalire al legittimo proprietario del denaro, anch’egli di Brembate.

I biglietti per Leolandia

L’amministrazione comunale, però, ha voluto ringraziare Attie per il suo gesto, donandogli dei biglietti di Leolandia per la sua famiglia. A consegnarglieli è stato il sindaco Luca Rosa. «Tutti mi dicono che sono stato bravo – ha commentato Attie –, ma per me è stata la cosa più naturale da fare. Non potevo non riportarli».