«Un ragazzo che viveva con passione». A Mapello l’addio a Ivan Panza

Non è bastata la chiesa parrocchiale di Prezzate di Mapello a contenere familiari e amici che nel pomeriggio di mercoledì 27 marzo hanno voluto dare l’ultimo saluto a Ivan Panza , il 35enne giardiniere di Brembate Sopra che ha perso la vita domenica scorsa in un incidente in moto a Bonate Sotto .

Ivan Panza

Durante il funerale, il parroco, don Luca Gattoni, ha voluto ricordare come la parola «passione» abbia contraddistinto la vita del giovane. «La passione per il suo lavoro – ha detto don Gattoni durante l’omelia -, quella con cui si avvicinava al prossimo cercando di rendere questo mondo un posto migliore dove vivere e per il suo grande amore per Stefania».