«Una stella ha il tuo nome»: una targa in ricordo di Sharon

A un anno dalla morte della 33enne Sharon Verzeni, uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio (a processo c’è il 31enne Moussa Sangare), il Comune di Terno d’Isola ha voluto ricordarla collocando una targa nel punto dove venne accoltellata. «Nel cielo di ogni sera, una stella ha il tuo nome», è la frase dello scrittore statunitense Nicholas Charles Sparks riportata sulla targa, seguita dalla scritta: «In ricordo di Sharon, 30 luglio 2024».

«La piccola targa è stata posta nella serata di venerdì alla presenza del sindaco Gianluca

Sharon Verzeni Sala, con gli assessori, i familiari e il sottoscritto – afferma il parroco di Terno, don Angelo Giudici –. I genitori non hanno voluto pubblicizzare la cerimonia. La lapide è posta nel luogo in cui la gente da un anno lascia fiori e lumicini. Come comunità – aggiunge – la ricorderemo nella Messa di suffragio di sabato prossimo».

A Bottanuco, dove tuttora risiedono papà Bruno Verzeni e mamma Maria Teresa Previtali, il ricordo si è tenuto sabato 26 luglio: alla Messa di suffragio delle 18, sono accorsi molti amici della donna, tra cui i colleghi di lavoro, che si sono stretti ancora una volta intorno ai genitori e ai familiari. «Abbiamo ricordato Sharon durante la Messa di suffragio, come solitamente lo si fa per le Messe in ricordo dei propri cari», riferisce il parroco di Bottanuco, don Corrado Capitanio.