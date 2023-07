Variante di Cisano, sbloccati i 50 milioni. Lavori dal 2024: «Finalmente si parte»

Soldi finalmente sbloccati, a un anno dall’approvazione del progetto esecutivo. I lavori per la sospirata variante di Cisano - lungo l’asse Bergamo-Lecco dovrebbero iniziare il prossimo anno, presumibilmente in primavera.

Il Comitato per la programmazione e il coordinamento della politica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) del governo, nella seduta di giovedì 20 luglio, ha sbloccato i fondi necessari per l’opera: 50 milioni di euro (per la precisione 49.990.000), comprensivi di 9,99 milioni di euro che lo Stato aveva inizialmente accantonato in previsione degli interessi da sostenere per l’accensione di un mutuo. Mutuo per il finanziamento dell’opera che poi, non è mai stato acceso. E sono quinti tornati tutti disponibili.

«Finalmente il via libera che attendevamo da un anno – commenta il presidente della Provincia Pasquale Gandolfi – Ora possiamo partire». Un’opera i cui costi iniziali erano stati previsti in 40 milioni di euro, poi lievitati a 50 , per via delle evoluzioni normative, legate in particolare agli impianti nelle gallerie, e del caro materiali. Il tutto risultava comunque coperto nell’ambito degli accordi, ma le cose sono andate per le lunghe, pare anche con un certo rimpallo tra uffici statali competenti. Della questione, in occasione di visite in Bergamasca, era stato informato pure il ministro Matteo Salvini. L’intenzione era di portare lo sblocco dei fondi al Cipess a maggio, seduta che è poi slittata. Ieri il via libera.

Primo lotto della nuova Bergamo-Lecco