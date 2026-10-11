Villa d’Adda, sequestrati quasi 160 chili di droga: arrestato un 24enne

Quasi 40 chili di cocaina e oltre 117 chili di hashish, insieme a 15.230 euro in contanti. È il bilancio dell’operazione condotta nel pomeriggio di mercoledì 7 ottobre a Villa d’Adda dai carabinieri della Stazione di Ponte San Pietro. Arrestato in flagranza un cittadino marocchino di 24 anni, irregolare sul territorio nazionale, accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Le segnalazioni dei residenti

Nel bagaglio e addosso al 24enne sono stati trovati oltre cinque chili di hashish e circa mezzo chilo di cocaina

L’intervento è nato dalle segnalazioni di alcuni residenti, che avevano notato un insolito via vai di persone con borse da un’abitazione lungo un viale residenziale. Dopo un servizio di osservazione, i militari hanno fermato il giovane intorno alle 17.40, mentre usciva dall’appartamento con una borsa voluminosa. Nel bagaglio e addosso al 24enne sono stati trovati oltre cinque chili di hashish e circa mezzo chilo di cocaina.