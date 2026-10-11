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Cronaca / Isola e Valle San Martino Domenica 11 Ottobre 2026

Villa d’Adda, sequestrati quasi 160 chili di droga: arrestato un 24enne

IL BLITZ. I carabinieri hanno trovato in un appartamento a Villa d’Adda quasi 40 chili di cocaina, oltre 117 di hashish e 15.230 euro. L’operazione dopo le segnalazioni dei residenti.

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Redazione Web
Redazione Web
Villa d’Adda, sequestrati quasi 160 chili di droga: arrestato un 24enne

Villa d’Adda

Quasi 40 chili di cocaina e oltre 117 chili di hashish, insieme a 15.230 euro in contanti. È il bilancio dell’operazione condotta nel pomeriggio di mercoledì 7 ottobre a Villa d’Adda dai carabinieri della Stazione di Ponte San Pietro. Arrestato in flagranza un cittadino marocchino di 24 anni, irregolare sul territorio nazionale, accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Le segnalazioni dei residenti

Nel bagaglio e addosso al 24enne sono stati trovati oltre cinque chili di hashish e circa mezzo chilo di cocaina

L’intervento è nato dalle segnalazioni di alcuni residenti, che avevano notato un insolito via vai di persone con borse da un’abitazione lungo un viale residenziale. Dopo un servizio di osservazione, i militari hanno fermato il giovane intorno alle 17.40, mentre usciva dall’appartamento con una borsa voluminosa. Nel bagaglio e addosso al 24enne sono stati trovati oltre cinque chili di hashish e circa mezzo chilo di cocaina.

Secondo le stime riportate dai carabinieri, la droga avrebbe un valore all’ingrosso di circa 1,8 milioni di euro, con possibili ricavi al dettaglio superiori a 4,5 milioni

La droga in casa e nell’auto

La perquisizione dell’abitazione ha consentito di recuperare altri 39 chili lordi di cocaina e 111 chili lordi di hashish, distribuiti tra frigorifero, freezer, ripostiglio e zona giorno. Sequestrati anche contanti, bilance di precisione, cutter, materiale per il confezionamento e appunti ritenuti relativi alla contabilità dello spaccio. Nel cruscotto di una Bmw in uso al giovane erano nascosti altri cinque panetti di hashish, per oltre mezzo chilo.

Secondo le stime riportate dai carabinieri, la droga avrebbe un valore all’ingrosso di circa 1,8 milioni di euro, con possibili ricavi al dettaglio superiori a 4,5 milioni. Il 24enne è stato trasferito nel carcere di Bergamo, a disposizione della Procura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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