«Così affronto la sclerosi multipla con uno sguardo sereno sulla vita»

La diagnosi di una patologia come la sclerosi multipla (sm) è spesso accompagnata da paura e smarrimento: «Anch’io - racconta Egidio De Nunzio, 53 anni, di Ciserano - prima di scoprire di esserne affetto non ne avevo mai sentito parlare». Una notizia del genere scoppia come una bomba nella vita di una persona, crea sempre una frattura tra «prima» e «dopo» . La reazione, però, è molto personale ed Egidio - per carattere - ha scelto la spensieratezza. Lo ha fatto in modo non banale, ma consapevole, come scrive Italo Calvino: «Prendete la vita con leggerezza, ché leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore».