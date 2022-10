Dalle difficoltà nell’apprendimento agli studi in Psicologia, con tanta fiducia

«Guardate le stelle e non i vostri piedi» diceva Stephen Hawking: sollevare lo sguardo per guardare oltre i propri limiti e credere nei sogni aiuta a realizzarli. Maria Schisano, 22 anni, di Costa di Mezzate, da piccola era un «brutto anatroccolo», uno di quei bambini «con disturbi di apprendimento» nei confronti dei quali si scatenano ancora tanti pregiudizi. Lei però è riuscita a ribaltare questo svantaggio e a «diventare un cigno» trasformando le debolezze in punti di forza e spendendo la sua energia a servizio degli altri. Sta per ottenere la laurea triennale in Psicologia, poi intraprenderà un corso magistrale. Nel frattempo è entrata nel gruppo giovani dell’Associazione italiana dislessia (Aid) di Bergamo per mettere la sua esperienza a servizio di altri ragazzi con le sue stesse difficoltà e ha assunto compiti di rappresentanza nel mondo studentesco.